人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）運気は低調。行動範囲を狭め、おとなしくするのがおすすめ。11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）ライバルと衝突の暗示が……。正々堂々、フェアに戦うこと。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）結論を急ぐとつま