通販大手アスクルは、10月に発生したサイバー攻撃の影響により停止していた物流システムを約2カ月ぶりに再開した。医療の現場からは、安堵の声が聞かれた。今回、システムが復旧したのは法人向けの「アスクル」のみ。個人向けの「ロハコ」の再開時期は1月だという。大きな影響を受けてきた医療業界では…サイバー攻撃によるシステム障害が続いていた通販大手「アスクル」の物流システムが再開した。いとう王子神谷内科外科クリニッ