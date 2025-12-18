来季に向けた意気込みを語る男子ゴルフの石川遼＝18日午後、千葉県野田市男子ゴルフの石川遼が18日、千葉県野田市内で取材に応じ、来季から参戦する米下部ツアーについて、来年1月11日初日の開幕戦（バハマ）から出場する意向を示した。「すごい楽しみしかない。とにかく自分のゴルフを変えずに実力通りやっていく」と抱負を語った。今月14日まで行われた来季の米ツアー出場権を懸けた最終予選会で34位に終わり、下部ツアーの