初代の総務相を務めた片山虎之助さんが、老衰のため亡くなりました。90歳でした。関係者によりますと、片山さんは18日正午過ぎ、都内の病院で亡くなったということです。片山さんは岡山県出身で、当時の自治省を経て1989年の参議院選挙に自民党から立候補して初当選。2001年に初代総務相に就任し、その後は自民党の参議院幹事長などを歴任しました。日本維新の会の共同代表も務めましたが、体調不良のため2022年の参院選に立候補せ