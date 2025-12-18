¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¥³¥ÞÌ¡²è¤ò½ñÀÒ²½¤·¡¢2025Ç¯10·î¤ËÂè3´¬¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤­¤é¤«¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸VTuber ¡Ù¡Ê¤Ê¤Þ¤º/KADOKAWA¡Ë¡£VTuber¡Ê²Í¶õ¡Ë¡¦À±¶õ¥Ð¥¢¥É¤ÎÇÛ¿®¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿»Â¿·¤ÊºîÉÊ¹½À®¤Ç¡¢ÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæÆÇÀ­¤¬¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢À±¶õ¥Ð¥¢¥É¤Ï¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÈË¨¤¨À¼¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤«¤é