【モデルプレス＝2025/12/18】俳優の大泉洋が12月18日、都内で行われた「ラストマン」ワールドプレミアに、主演の福山雅治、共演のKing ＆ Prince永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、月島琉衣、寛一郎、松本若菜、吉田鋼太郎、Snow Man向井康二、平野俊一監督とともに登壇。向井と笑い溢れるトークを繰り広げた。【写真】向井康二＆永瀬廉、スーツ姿で美スタイル披露◆大泉洋＆向井康二、トーク止まらずキャスト一人ずつ挨拶する