18日朝、福島県北塩原村の民家の柿の木に、クマがいるのが見つかりました。もう冬眠の時期だというのに、柿の木のかなり高い場所にいたのは、体長60センチほどの“子グマ”。恐る恐る、枝の上を歩いていました。クマが見つかったのは、福島県北塩原村役場近くの民家の敷地内です。18日午前8時半ごろ、通りかかった人から「クマが木に登って柿を食べている」などと役場に通報がありました。午後になってもその場にとどまっていたこ