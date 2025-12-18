東京女子医大病院で、当時2歳の男の子が鎮静剤の投与後に死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われている医師2人に検察側は禁錮1年6カ月と禁錮1年をそれぞれ求刑しました。小谷透被告（66）と福田聡史被告（44）は2014年、東京女子医大病院で手術を受けた当時2歳の孝祐（こうすけ）ちゃんに鎮静剤「プロポフォール」を過剰に投与し、容体が悪化したにも関わらず、適切な対処をせずに死亡させた罪に問われています。裁判は、投与