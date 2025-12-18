2023年12月19日、Cath Kidston（キャス キッドソン）とKNT365（ケイエヌティサンロクゴ）のコラボバッグが登場！環境に配慮した再生ポリエステル素材を使用し、手軽に洗えて便利なニットバッグが3型各2柄で発売されます。ロンドンデザインが加わった新しいアイコンや温かみのあるデザインが特徴。日常使いから旅行のお供まで、365日使える実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムです。 洗えて便利！KNT365×Cath Kidstonの新作バッグ