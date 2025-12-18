EV＝電気自動車など環境に配慮した自動車への補助金について、経済産業省は40万円増額すると発表しました。経済産業省はクリーンエネルギー自動車導入促進補助金を見直し、EVの補助金の上限を40万円増額し、最大130万円にすると発表しました。一方、燃料電池自動車＝FCVについては補助金を105万円減額し、最大150万円にします。EVの補助金をめぐっては、アメリカがFCV＝燃料電池自動車の補助金が高いことを指摘していて、経産省は