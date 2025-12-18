九州道のトンネル付近で車8台が絡む事故です。18日午前11時前、熊本・八代市にある九州自動車道上り線原女木トンネルの入口付近で、大型トラックなど車8台が絡む事故が発生しました。この事故で男女5人が病院に運ばれました。全員、意識はあるということです。