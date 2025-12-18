漫画家あだち充氏（74）と声優日高のり子（63）の対談が18日、東京・池袋で行われた。「−画業55周年−あだち充展」が、19日から来年1月14日まで、東京・池袋のサンシャインシティで開催される。あだち氏の漫画家としての55年の歩みを網羅し、初公開の原画や秘蔵の生原画、ラフスケッチなど貴重な資料が300点を超えて展示される。開催を受けてあだち氏は「こんな大事になっているとは思わず、ノコノコ出てきたことを後悔しています