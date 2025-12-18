物価高対策として、国が新たに打ち出した経済対策『重点支援地方交付金』の使い道についてです。 16日の参院本会議で可決された補正予算に盛り込まれました。 国は活用策について「地域の実情に応じ必要な支援を実施する」として各自治体の判断に委ねています。 生活者に対しての物価高騰対策として ▼おこめ券 ▼プレミアム商品券 ▼学校給食費などの支援 ▼水道料金の減免などを推奨する事業としてあげています