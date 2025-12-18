WBA世界バンタム級王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が18日、都内の所属ジムで一夜明け会見を開き、暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）との激戦を振り返った。試合はYouTubeのダイジェストを何本か見ただけという。堤が「一番回ってましたね」と苦笑いした再生回数が多かった場面は4R終了間際。ドネアの強烈な右のショートアッパーを顔面に受け、グラついたシーンだった。堤は「あのアッパーのときはボンともらったら