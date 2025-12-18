12月18日の新潟県内は、日中も気温が上がらず、広く真冬並みの寒さとなりました。12月19日の天気について石黒菖気象予報士の解説です。 12月19日は冬日和となりそうです。実は穏やかに晴れる日のことをさします。初冬までは晴れて春のように暖かい日のこと小春日和と表現していましたが、寒さが厳しくなるこの時期は晴れてもさすが春のような暖かさとまではいかないので表現が変わります。風が弱く、空気が澄んでいて、日差しが暖