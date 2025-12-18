12月18日、新潟県魚沼市のアパートの1室から火が出ているのが確認され、午後7時現在、消防による消火活動が行われています。12月18日午後6時前、魚沼市中原の2階建てアパートの2階部分の1室で、この部屋の隣に住む人から「隣の部屋から白煙が見える」と消防に通報がありました。午後7時現在、消防による消火活動が続いていて、他の建物への燃え移りやケガ人は確認されていませんが、鎮火にはいたっていません。消防や