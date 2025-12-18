SnowManの向井康二が俳優の大泉洋、King＆Princeの永瀬廉と18日、都内で「ラストマン」ワールドプレミアに出席した。向井は大泉と永瀬が見つめる中「ラストマン、いやSnowManの向井康二です」と自己紹介。関西ジュニア時代に一緒に活動する機会が多かったこともあり、親交が深い永瀬が「“マン”が一緒だね」とフォローすると、向井は「昨日から考えておりました」と告白した。大泉は「役に入ると思ったより面白いことを