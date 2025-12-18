駐車場で身元の分からない赤ちゃんの遺体が見つかりました。18日午前7時ごろ、宮城・名取市の駐車場で、通行人から「赤ちゃんのようなものがある」と110番通報がありました。見つかったのは赤ちゃんの遺体で、男の子だということです。現場は名取市役所から直線距離で約200メートルの住宅街で、警察は死体遺棄事件として捜査し、赤ちゃんの身元の確認や死因の特定などを進めています。