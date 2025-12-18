「築地銀だこ」を展開するホットランドホールディングスは、2026年1月1日より「ぜったいお得な!! 福袋」を全国の築地銀だこ店舗及び近隣特設会場(一部店舗を除く)にて数量限定で販売する。築地銀だこ福袋(2026年)同商品は一部地域を除く全国の築地銀だこ店舗及び近隣特設会場にて販売する。内容は、「ぜったいお得な!! 福袋」(1,200円)、「とにかくお得な!! 福袋」(3,600円)、「いちばんお得な!! 福袋」(6,000円)の3種類。「ぜった