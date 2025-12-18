吉本興業グループのFANYは12月22日、住信SBIネット銀行が提供するフルバンキングBaaSを活用した新たな金融サービス「FANY BANK(ファニーバンク)」の提供を開始する。FANY BANKFANY BANKは日本一"遊び心"のある銀行サービスを目指し、「楽しく貯める」「楽しく使う」「楽しく借りる」の3つのコンセプトにあわせ、下記の常設プログラムのほか、"遊び心"のあるさまざまなサービスを展開していく。○楽しく貯める5万円以上の給与受取を