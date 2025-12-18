松屋フーズは12月23日、「煮込みビーフシチューハンバーグ」(1,180円/定食1,280円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。「煮込みビーフシチューハンバーグ」(1,180円/定食1,280円)赤ワイン仕立てのビーフシチューにハンバーグを添えた"ごちそうメニュー"が登場する。ビーフシチューは、ごろっと大きめにカットした牛肉をとろっとろになるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで仕上げた。さらに今回は、ビーフシチュ