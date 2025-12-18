日本ケンタッキー・フライド・チキンは12月26日、「ケンタお重」(梅2,990円、竹3,490円、松3,990円)を全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。「ケンタお重」(竹3,490円)「ケンタお重」は、梅(2段重)2,990円、竹(3段重)3,490円、松(3段重)3,990円の3種類から選べる。看板メニューの「オリジナルチキン」をはじめ、「ビスケット」「ナゲット」「ポテト」「えびぷりぷりフライ」を重箱(お重は紙製)に詰め込んだ。数量限定