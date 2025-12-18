志學館大学の学生が作る、いちき串木野市特産のサワーポメロを使った「ご当地コスメ」が18日、大学でお披露目されました。 こちらのハンドクリームとハンドソープ。鹿児島県いちき串木野市特産のサワーポメロが使われています。 （記者）「ハンドクリームをつけてみます。さらっとした肌触りで、サワーポメロのさわやかな香りがします」 開発したのは、志學館大学3年生で、合同会社「Le Ci