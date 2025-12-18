鹿児島県警の岩瀬聡本部長は今年最後の定例会見で、不祥事が後を絶たなかった1年を振り返り、「県民の信頼を回復するには至っていない」と述べました。 （県警・岩瀬聡本部長）「県民の信頼を回復するには至っていないという評価をしていて、それに尽きる」 県警は去年8月、一連の不祥事を受け、再発防止策を策定しました。しかし、その後も当時の捜査二課長が不同意性交などの疑いで書類送検されるなど、6人の警察官が懲戒処分