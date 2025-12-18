鹿児島県鹿屋市の国道で17日夜、、意識不明の重体です。 鹿屋警察署によりますと、17日午後9時ごろ、鹿屋市串良町細山田で、国道269号を歩いていた男性が、直進してきた乗用車にはねられました。 はねられたのは大崎町に住む無職・村野悦朗さん(67)で、胸や腰を強く打つなどし、病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 現場に横断歩道や信号機はありませんでした。 乗用車を運転していた曽於市の農業の男性は「車の左の