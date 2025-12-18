鹿児島県内でインフルエンザの患者が増え続けています。直近1週間の患者数は、前の週のおよそ1.6倍に増えています。 県によりますと、県内で今月14日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は4283人でした。前の週よりおよそ1.6倍で、8週連続で増加しています。 1医療機関あたりの患者数は75.14人で、前の週の1.6倍に増えていて、引き続き、県内全域に「インフルエンザ流行発生警報」が発表されています。 保健所別でみ