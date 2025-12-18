全国各所のライブ現場のみならずインターネットも含め脈動する才能をフックアップし、多様な表現を体感する企画として、「WWW presents NEW SLANG」が2026年1月15日（水）、渋谷WWW Xにて急遽開催される。今回はFuji Taitoが、クルーのBriza Yavaisz Daze（Sawaki,Kensei,Lil kaviar）と共に登場。また先日のRAPSTAR 2025でも鮮烈な存在感が話題を呼んだばかりのMasato Hayashi、そして待望となるミックステープ『Demo tape vol.1