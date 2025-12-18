静岡県警に所属する30代の男性巡査部長が、静岡･掛川市内のコンビニに設置した小型カメラを使い盗撮したなどとして、停職処分を受けました。18日付で停職3か月の懲戒処分を受けたのは、静岡県西部の警察署に勤務する30代の男性巡査部長です。県警によりますと、この巡査部長は、1月、掛川市内のビル内にあるトイレに小型カメラを設置したほか、4月には掛川市内のコンビニのトイレに設置した小型カメラで男女2人を盗撮していました