Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Windows版『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』無料体験版の配信が開始となった。体験版ではゲーム冒頭の「CHAPTER 1. 壱番魔晄炉爆破作戦」をプレイできる。戦闘や探索を快適にするゲームブースト機能も先行体験可能だ。セーブデータは製品版に引き継ぎ可能で、特典として「精霊のピアス＆冒険アイテムセット」を入手できる。配信を記念して、FFVIIリメイクシリーズクリ