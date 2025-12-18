ソフトバンクの子会社がスマホ向け画面コーティング剤などのパッケージなどに根拠のない表示をしていたとして、消費者庁は、景品表示法に基づく措置命令をだしました。18日に措置命令が出されたのはソフトバンクの子会社「SB C＆S」です。消費者庁によりますと、この会社はスマートフォンなど向けの画面コーティング剤について、パッケージやウェブサイトなどで「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」など、使用するだけでキズの発生や細