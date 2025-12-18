警視庁の迫田警視総監が年末の記者会見を行い、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の壊滅を推進していくと述べました。迫田裕治警視総監「引き続き匿名・流動型犯罪グループの壊滅に向け、組織の総合力を発揮した対策を推進してまいります」18日午後、警視庁本部で会見に臨んだ迫田裕治警視総監は、いわゆる「トクリュウ」の首謀者検挙にむけ捜査を推進していくと述べました。また、トクリュウ対策として、警視庁が組織改編を