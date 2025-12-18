今月6日、東京・墨田区にある風俗店の事務所の冷蔵庫から赤ちゃんの頭部と手足が見つかった事件で、警視庁が22歳の母親を赤ちゃんを遺棄したとして逮捕したことがわかりました。この事件は今月6日、墨田区のJR錦糸町駅近くにある風俗店の事務所兼待機所で、冷蔵庫の中からポリ袋に入った生後数か月から1年未満くらいの赤ちゃんの頭部や、切断された手足が見つかったものです。警視庁は事務所に出入りする人物などを中心に捜査を進