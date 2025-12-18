スーパーマーケットで販売されたコメの平均価格は過去最高値を更新するなど高止まりが続いています。今年の新米が出回っても依然高いままで、先の見えない状況に県内の飲食店は頭を抱えています。吉田記者がお伝えします。 ほっかほかの、炊き立てごはん。豊かな香りに包まれつやと甘みが際立つ新米の県産コシヒカリです。富山市五福の飲食店「セカンドキッチン」では、今年収穫されたコシヒカリを使い、料理