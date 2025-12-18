男子ゴルフの石川遼が１８日、千葉県内で行われた所属事務所のイベントに出席した。関係者の前で石川は来季について「下部ツアーのコーンフェリーツアーで戦うことが決まりました。年間で２４試合ある中の最初の１０試合の出場が決まっているという形の自分のステータスになるが、そこでリランキングされて次の１１試合目から出れるかという戦いになるのですごく引き締まる思いです」などとあいさつ。その後に報道陣の取材に応じ