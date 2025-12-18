日本と韓国が国交正常化した基本条約の発効から18日、60年を迎えた。高市早苗首相はXに「さまざまな交流・協力が積み重ねられ、特に国民間の交流が現在の良好な関係を支えている」と投稿し、改善基調にある両国関係の現状を歓迎した。日韓は歴史認識の隔たりや領土問題を抱えており、安定した関係を維持できるかが焦点になる。首相と韓国の李在明大統領は、今年10月に同国で初会談。両氏は来年1月中旬に奈良で会談を調整してお