金融庁から業務の一部停止と改善命令を受けた福島県いわき市のいわき信用組合が、反社会的勢力への資金提供などに携わった旧経営陣に対し、損害賠償を求め19日に福島地裁いわき支部に提訴することが18日、同信組への取材で分かった。