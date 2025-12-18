「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日開幕、国立代々木競技場）前日練習が１８日、会場で行われた。５連覇を狙う坂本花織（シスメックス）は全てのジャンプで着氷するなど好調。本番に向け「楽しみは５％くらいで、不安が４５％。緊張が５０％くらい」と笑顔で語った。今季限りでの現役引退を表明している坂本。全日本選手権も最後となる。「シーズンが始まってからここまであっという間に来てしまった。すごく濃い