【TSUTAYA 2025年 書籍・コミック販売年間ランキング】 12月18日発表 【拡大画像へ】 カルチュア・エクスペリエンスは12月18日に、TSUTAYA利用者のデータに基づき、2025年の書籍・コミックの販売年間ランキングを発表した。 集計期間は2025年1月1日から11月30日まで。 書籍総合ランキング 総合第1位に輝いたのは、進化を続ける絵本シリーズ「大ピンチずかん 3」。3作