世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。12月16日（火）に放送された同番組では、“ラストオーダー間際で入店したりオーダーしたりすることの是非”について永野、くるま（令和ロマン）、三谷紬アナウンサーが意見を交わした。【映像】「ラストオーダーで頼むやつなんなん？」にくるま困惑今回は、「ラストオーダーにひっかかる