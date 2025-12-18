香川県は、今年10月にあなぶきアリーナ香川で行ったプロジェクションマッピングの経済波及効果が推計で4億円にのぼると発表しました。 【写真を見る】あなぶきアリーナ香川のプロジェクションマッピングの経済波及効果は推計で4億円ハロウィーンにあわせ今年10月実施 プロジェクションマッピングは夜型観光を推進しようと、ハロウィーンにあわせて10月29日から3日間行われ、5万2,000人が訪れました。