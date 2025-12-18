怪我を負ってしまった鎌田大地がメッセージを発信した。クリスタル・パレスに所属する29歳の日本代表MFは、12月14日のプレミアリーグ第16節マンチェスター・シティ戦（０−３）で、空中戦で競り合った際の着地時に右太ももの裏を負傷。67分に交代を余儀なくされた。英公共放送『BBC』によれば、パレスを率いるオリバー・グラスナー監督は「ハムストリングの重傷で、少なくとも８週間から10週間は欠場するだろう」と明かし、