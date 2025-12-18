ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す、巨人の岡本和真内野手。交渉期限は米東部時間1月4日午後5時（日本時間5日午前7時）までの45日間で、強打の三塁手や一塁手を求める複数球団が関心を寄せている。MLB公式サイトがレッドソックスの名前を挙げるなど、移籍先が徐々に絞られてきた。ここでは、来季からの新天地となる本拠地に着目。右打者に有利な球場をピックアップしてみた。 ■優れたコンタクト能力を生かすには