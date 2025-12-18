18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の4万9270円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては268.50円高。出来高は1857枚となっている。 TOPIX先物期近は3370ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.11ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物