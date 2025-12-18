世界保健機関（WHO）は12月17日、欧州でインフルエンザが例年より約4週間早いペースで広がっており、関連データを報告した38カ国のうち、少なくとも27カ国でインフルエンザが高い、もしくは極めて高い流行レベルに達していると懸念を示しました。アイルランド、モンテネグロ、セルビア、スロベニア、英国などでは、検査を受けたインフルエンザに似た症例の過半数がインフルエンザウイルス感染と確認されたとのことです。WHOのハン