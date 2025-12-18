19日から始まるフィギュアスケート全日本選手権の開会式と抽選会が18日、東京・代々木競技場で行われた。ミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考を兼ねる中、男女シングルはそれぞれ30選手が出場しており、抽選会でSPの滑走順が決定した。男子の最終滑走は垣内珀琉（ひょうご西宮FSC）で、前回王者の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は21番滑走。女子の最終滑走は青木祐奈（MFアカデミー）で、5連覇を狙う坂本花織（シス