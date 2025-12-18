インフルエンザの感染拡大が止まりません。最新の感染状況が発表され、4週連続で「警報レベル」を超えています。 県によりますと、12月14日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は、医療機関1つあたり62.92人で、前週の1.26倍に増加しました。この数値は「警報レベル」の基準である30人の倍以上になります。全国では減少傾向に転じたものの県内では増加が続いていて、県の担当者は「流行がいつまで続くのか見通せない