平日の都内にできた長い行列。その訳は、きょうは12月18日、「毎月8のつく日」の特売セールです。東京・中野区にある精肉店では、赤身と脂肪のバランスがとれた霜降りの国産黒毛和牛サーロインステーキが、通常は100グラム1400円ですが18日は半額の789円。さらに、すき焼き用のリブロースも半額に。そのため、開店前から店の前には列ができていました。ランプステーキやすき焼き用の肉など約7000円分をお買い上げした女性は「お得