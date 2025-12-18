味の素は１８日、家庭用と業務用のマヨネーズ類合わせて２１種類を来年４月納品分から約６〜１０％値上げすると発表した。値上げは３年ぶりで、主原料の卵価格の高騰が主な要因という。対象は家庭用の「ピュアセレクトマヨネーズ」など計６品目と、業務用の１５品目。同社は「企業努力の範囲内でコストアップを吸収することが困難」と説明している。