日本ハムの柴田獅子投手が１８日、自身を表す今年の漢字に「磨」を挙げた。投打二刀流に挑んだプロ１年目を「最初からシーズン終了まで、とにかく自分磨きというか、磨きまくった１年。特にピッチャーの方は後半、結構いい感じで磨けた」と振り返った。今季は７月２６日・ロッテ戦のプロ初登板初先発を皮切りに、４試合に登板して１ホールド。大器の片りんをのぞかせた。オフもスキルアップに余念はなし。千葉・鎌ケ谷の球団施