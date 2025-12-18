タイの首都バンコク近郊で、18日、トラックが荷台をあげたまま走行し歩道橋と接触する事故があり2人が死傷しました。地元メディアによりますと、バンコク近郊の道路で18日、トラックが荷台をあげたまま走行し歩道橋の一部が道路に落下する事故がありました。この事故で、トラックの男性運転手(60代)がケガをしたほか、近くを走っていた別のトラックの男性運転手(50代)が死亡しました。トラックは工事用の土を下ろした後、道路を走